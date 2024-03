Trento – Everything is ready for the 38th Paolo D’Aloja Rowing Memorial. The traditional early spring competition will take place in Piediluco from March 22 to 24.

The National Technical Directorate announced the names of the players.

Below is a note from canottaggio.org.

A total of 57 men and women, senior and lightweight athletes will defend the colors of our national team in the first regatta of the international season, while the Italian team will field 49 elements in the under-23 category and 10 in the under-23 category. The team will be led by DT Francesco Cattaneo, who will use his technical staff consisting of Andrea Coppola (Head Coach of the Men’s Olympic Sector), Stefano Frachelli (Head Coach of the Women’s Olympic Sector), Spartaco Barbo (Head Coach of the Women’s Olympic Sector). Coach of the men’s sector under 23), Benedetto Vitale (head coach of the women’s sector under 23), Walter Molea (head coach of the men’s sector under 19), Massimo Casula (head coach of the women’s sector under 19), Mauro Tontodonati (head coach of the university sector), Giovanni Lepore (head coach of the men’s Olympic sector), Agostino Abbagnale (employee of the men’s Olympic sector), Vittorio Altobelli (coach of the men’s Olympic sector), Luigi Arrigoni (coach of the men’s Olympic sector). Women’s Olympic Sector), Carlo Gaddi (Men’s Olympic Sector Coach), Rocco Pecoraro (Women’s Olympic Sector Coach), Luigi De Lucia (U23 Men’s Sector Officer), Mariano Esposito (U23 Women’s Sector Officer), Federico Vitale ( male sector employee under 23 years old). The head of the delegation will be Federal Vice President Antonio Giuntini, while the team manager and event organizer will be Alda Cama and Nunzio Sorrentino respectively. Below is a list of those called, grouped by category:

SENIOR AND LIGHT WEIGHTS:

Stefano Oppo, Aisha Roczek (carbines), Laura Meriano (carbines/SC Garda Salo), Stefania Gobbi (carbines/SC Padova), Nils Alexander Torre (carbines/SC Viareggio), Gennaro Alberto Di Mauro, Valentina Iseppi (SS Aniene), Sofia Cecoli (CC Saturnia), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Alessandra Faella (CUS Torino), Emanuele Capponi, Clara Guerra, Matteo Lodo, ​​Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alice Gnatta ( Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Paolo Covini ( Fiamme Gialle/SC Gavirate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Luca Chimento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Kiri English-Hawk, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Niccolo Carucci, Federica Cesarini, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Davide Comini, Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse/SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Gabriel Soares (Marina Military), Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola (Navy/RYCC Savoia), Davide Verita (Navy/SC Monate), Emanuele Gaetani Liceo (Navy/SC Telimar), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Silvia Crosio (SC Amici) del Fiume), Anna Rossi (SC Caprera), Aliche Codato, Linda De Filippis, Nicholas Kohl, Riccardo Peretti, Edoardo Rocchi (SC Gavirate), Patrick Roczek (SC Lario), Silvia Terrazzi (SC Pontedera), Ilaria Corazza (SC Timavo) ).

UP TO 23 YEARS OLD SENIOR AND LIGHT WEIGHTS:

Lucrezia Monaci, Francesco Pallozzi, Francesca Rubeo (CC Aniene), Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia), Filippo Angella, Virgilio Sorrentino (CC Tirrenia Todaro), Aliche Dorci, Anna Mangia, Clara Massaria (CUS Torino), Marco Prati (Fiamme Gialle) , Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle/CUS Torino), Emanuele Meliani (GS Cavallini), Francesco Bardelli, Irene Gattillia, Eleonora Nicifor, Stefano Pinsone (RCC Cerea), Sofia Ascalone, Giorgia Schattella (RCC Tevere Remo), Martina Fanfani (Rowing Club ) Genovese), Alessandro Gardino, Giacomo Matteucci, Emilio Pappalettera (SC Armida), Maria Sole Perugino (SC Baldesio), Susanna Pedrola, Elena Sali (SC Bissolati), Anita Boldrino, Alberto Chavarro (SC Caprera), Marco Selva (SC Cernobbio ), Anna Scolaro (FC Flora), Giovanni Borgonovo, Luca Borgonovo, Edoardo Caramaschi, Ilaria Colombo, Andrea Pazzagli, Aurora Spirito, Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Elisa Grisoni (SC Lario), Nadine Adiemang Hurd (SC Moltrasio), Lorenzo Baldo, Pietro Biasibetti (SC Padova), Chiara Benvenuti (SC Palermo), Aliche Ramella (SC Santo Stefano), Sebastiano Renzi (SC Ternana), Alksander Gergolet (SC Timavo), Matilda Barison, Nicolo Demiliani, Luca Enea Mulas (SC Varese ), Andrea Licatalosi, Guglielmo Melegari (SS Murcarolo).

UNDER 19 years old:

Melissa Schincariol (CC Cernobbio), Beatrice Ravini Perelli (RCC Cerea), Pietro Zampaglione (SC Armida), Josef Marvucic (SC Canoa San Giorgio), Giovanni Paoli (SC Florence), Valentina Mascheroni (SC Menaggio), Giulia Orefice, Marta Orefice (SC Moltrasio), Tommaso Cinquantini, Lorenzo Cracco (SC Varese).

Photo canottaggio.org