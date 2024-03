It’s rally time for Italian rowing. From March 17, joint training of the Olympic and Paralympic groups will take place under the leadership of the National Technical Directorate. The gathering will take place in Piediluco, and during the preparation period the 38th Paolo D’Aloja Memorial will take place.

The classic spring competition is scheduled for March 22-24.

Below is a note from canottaggio.org.

Technical director Francesco Cattaneo calls 60 athletes, divided into 37 men and 23 women, whose work will be led by DT in collaboration with his technical staff, consisting of Andrea Coppola (head coach of the men’s Olympic team). and non-Olympic sector), Stefano Frachelli (head coach of the Olympic and non-Olympic women’s sectors), Giovanni Santaniello (head coach of the Paralympic sector), Giovanni Lepore (coach of the men’s Olympic sector), Agostino Abbagnale (coach of the men’s Olympic sector), Vittorio Altobelli (coach of the men’s Olympic sector) sector), Luigi Arrigoni (women’s Olympic sector coach), Rocco Pecoraro (women’s Olympic sector coach), Carlo Gaddi (men’s Olympic sector coach), Alessio Marzocchi (Paralympic sector coach), Luigi Scala (Junior U23), Andrea Benecchi (support national teams). The following is a list of those called:

Stefano Oppo, Aisha Roczek (carbines), Laura Meriano (carbines/SC Garda Salo), Stefania Gobbi (carbines/SC Padua), Nils Torre (carbines/SC Viareggio), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Giacomo Perini, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin (CC Aniene), Sofia Secoli (CC Saturnia), Luca Conti (CR Lago di Pusiano), Gaia Colasante, Alessandra Faella (CUS Torino), Emanuele Capponi, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, ​​Andrea Panizza , Leonardo Pietra Caprina, Luca Rambaldi, Valentina Rodini, Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Aliche Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Paolo Covini (Fiamme Gialle/SC Gavirate), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Davide Comini, Enrico D’Agnello, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Federica Cesarini, Nicolo Carucci, Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio) , Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares (Navy), Davide Verita (Navy/SC Monate), Emanuele Gaetani Liseo (Navy/SC Telimar), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Silvia Crozio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Anna Rossi (SC Caprera), Aliche Codato, Linda De Filippis, Nicholas Kohl, Riccardo Peretti, Edoardo Rocchi (SC Gavirate), Patrick Roczek (SC Lario), Greta Muti (SK Olona), Marco Frank (WWF Ravalico).

Photo canottaggio.org