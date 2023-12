Because there is less precipitation, the Drents Overijsselse Delta water board sees the situation in the board's working area becoming 'somewhat calmer'. Zedemuden pumping station in Zwartsluis is currently running at 70% of capacity. Zedemuden pumping station is the second largest pumping station in the Netherlands.

“Pumps are running everywhere in our area to drain as much of the excess water as possible. Throughout the entire work area, we ensure the flow of our ditches, weirs and canals as much as possible. Sometimes we see tree trunks or other things floating in the water, or there are culverts clogged. Our employees are continuously working to resolve problems and take measures.”

On the Vecht we see that the water is slowly rising, by a few centimeters. The IJssel is also expected to rise further until Thursday or Friday. We see these high water levels on the Vecht once every 25 years.

The highest peak occurred on the Sallandse weteringen, which, among other things, are responsible for the high water levels in Zwolle. The high water levels will continue, but are not expected to increase there.

De hoge stand van de IJssel gaat niet tot grote problemen leiden in Deventer. ‘De berichten zijn spannender dan de feiten’, laat de gemeente weten.

De gemeente heeft gisteren big bags geplaatst en de kademuur verhoogd met zandzakken. ‘Gezien de huidige waterstanden (6.20) en de korte termijn verwachtingen, lijkt dat afdoende. Dat is niet zeker, maar als er al water over de kademuur gaat, dan komt dat water zeker niet verder dan de Welle.’

