It seems that the reign of EA Sports FC 24 continues! Like every week, here comes the list with the best-selling games in the last few days in the United Kingdom. The information comes from GamesIndustry and focuses on the past week.
UK sales with EA Sports FC 24 at the top
In this case, we can see that EA's game remains at the top followed by Hogwarts Legacy. It also highlights how Super Mario Bros Wonder takes third place.
We leave you with the top:
#
Game
Company
Last week
1
EA SPORTS FC 24
ELECTRONIC ARTS
1
2
HOGWARTS LEGACY
WARNER BROS. INTERACTIVE
3
3
SUPER MARIO BROS. WONDER
NINTENDO
2
4
CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III
ACTIVISION BLIZZARD
4
5
MARVEL’S SPIDER-MAN 2
SONY COMPUTER ENT.
7
6
MARIO KART 8 DELUXE
NINTENDO
6
7
NINTENDO SWITCH SPORTS
NINTENDO
8
8
MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE
WARNER BROS. INTERACTIVE
14
9
LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA
WARNER BROS. INTERACTIVE
10
10
MINECRAFT
NINTENDO
9
11
STAR WARS JEDI: SURVIVOR
ELECTRONIC ARTS
24
12
AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA
UBISOFT
5
13
SONIC SUPERSTARS
SEGA
17
14
ASSASSIN’S CREED MIRAGE
UBISOFT
23
15
ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
NINTENDO
16
16
THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM
NINTENDO
20
17
GRAND THEFT AUTO V
TAKE 2
13
18
MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE
UBISOFT
29
19
SUPER MARIO RPG
NINTENDO
22
20
JUST DANCE 2024 EDITION
UBISOFT
19
21
BLUEY: THE VIDEOGAME
OUTRIGHT GAMES
21
22
CYBERPUNK 2077
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
11
23
WRECKFEST
THQ NORDIC
28
24
JUST DANCE 2023 EDITION
UBISOFT
37
25
EA SPORTS UFC 5
ELECTRONIC ARTS
27
26
F1 23
ELECTRONIC ARTS
20
27
ELDEN RING
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
25
28
MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE
UBISOFT
30
29
GRAN TURISMO 7
SONY COMPUTER ENT.
30
30
NBA 2K24
TAKE 2
39
31
SUPER MARIO PARTY
NINTENDO
33
32
CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
15
33
MARIO PARTY SUPERSTARS
NINTENDO
31
34
RED DEAD REDEMPTION 2
TAKE 2
N/A
35
THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION
BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
35
36
MINECRAFT LEGENDS
MOJANG
N/A
37
LEGO HARRY POTTER COLLECTION
WARNER BROS. INTERACTIVE
33
38
SUPER MARIO ODYSSEY
NINTENDO
34
39
FORTNITE TRANSFORMERS PACK
EPIC GAMES
39
40
GOD OF WAR RAGNAROK
SONY COMPUTER ENT.
27
What do you think of this top from the United Kingdom? We read you in the comments.
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