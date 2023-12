It seems that the reign of EA Sports FC 24 continues! Like every week, here comes the list with the best-selling games in the last few days in the United Kingdom. The information comes from GamesIndustry and focuses on the past week.

UK sales with EA Sports FC 24 at the top

In this case, we can see that EA's game remains at the top followed by Hogwarts Legacy. It also highlights how Super Mario Bros Wonder takes third place.

We leave you with the top:

#



Game

Company



Last week

1

EA SPORTS FC 24

ELECTRONIC ARTS

1

2

HOGWARTS LEGACY

WARNER BROS. INTERACTIVE

3

3

SUPER MARIO BROS. WONDER

NINTENDO

2

4

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE III

ACTIVISION BLIZZARD

4

5

MARVEL’S SPIDER-MAN 2

SONY COMPUTER ENT.

7

6

MARIO KART 8 DELUXE

NINTENDO

6

7

NINTENDO SWITCH SPORTS

NINTENDO

8

8

MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE

WARNER BROS. INTERACTIVE

14

9

LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA

WARNER BROS. INTERACTIVE

10

10

MINECRAFT

NINTENDO

9

11

STAR WARS JEDI: SURVIVOR

ELECTRONIC ARTS

24

12

AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA

UBISOFT

5

13

SONIC SUPERSTARS

SEGA

17

14

ASSASSIN’S CREED MIRAGE

UBISOFT

23

15

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

NINTENDO

16

16

THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM

NINTENDO

20

17

GRAND THEFT AUTO V

TAKE 2

13

18

MARIO + RABBIDS SPARKS OF HOPE

UBISOFT

29

19

SUPER MARIO RPG

NINTENDO

22

20

JUST DANCE 2024 EDITION

UBISOFT

19

21

BLUEY: THE VIDEOGAME

OUTRIGHT GAMES

21

22

CYBERPUNK 2077

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

11

23

WRECKFEST

THQ NORDIC

28

24

JUST DANCE 2023 EDITION

UBISOFT

37

25

EA SPORTS UFC 5

ELECTRONIC ARTS

27

26

F1 23

ELECTRONIC ARTS

20

27

ELDEN RING

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

25

28

MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE

UBISOFT

30

29

GRAN TURISMO 7

SONY COMPUTER ENT.

30

30

NBA 2K24

TAKE 2

39

31

SUPER MARIO PARTY

NINTENDO

33

32

CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

15

33

MARIO PARTY SUPERSTARS

NINTENDO

31

34

RED DEAD REDEMPTION 2

TAKE 2

N/A

35

THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT

35

36

MINECRAFT LEGENDS

MOJANG

N/A

37

LEGO HARRY POTTER COLLECTION

WARNER BROS. INTERACTIVE

33

38

SUPER MARIO ODYSSEY

NINTENDO

34

39

FORTNITE TRANSFORMERS PACK

EPIC GAMES

39

40

GOD OF WAR RAGNAROK

SONY COMPUTER ENT.

27

What do you think of this top from the United Kingdom? We read you in the comments.

Fuente