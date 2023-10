Abisso will direct the advance between Hellas Verona and Napoli, Turin-Inter in Marchetti

The referee appointments for the ninth matchday of Serie A have been announced, starting on Saturday 21st at 3pm.

Hellas Verona-Napoli, Saturday 21 October at 3pm: Abisso, assistants Mondin and Margani. Fourth assistant: Dirty. Var: Aureliano. Avar: Valeri

Torino-Inter, Saturday 6pm: Marchetti, assistants Liberti and Perrotti. Fourth assistant: Rapuano. Var: Nasca. Avar: Pagans

Sassuolo-Lazio, Saturday 8.45pm: Di Bello, assistants Bottegoni and Massara. Fourth assistant: Minelli. Var: Di Paolo. Avar: Mute

Roma-Monza, Sunday 12.30pm: Ayroldi, assistants Rossi and Ricci. Fourth assistant: Giua. Var: Di Martino. Avar: Gariglio

Bologna-Frosinone, Sunday 3pm: Duties, assistants D’Ascanio and Niedda. Fourth assistant: Pairetto. Var: Valeri. Avar: Wonderful

Salernitana-Cagliari, Sunday 3pm: Chiffi, assistants Tolfo and Ceccon. Fourth assistant: Prontera. Var: Marini. Avar: Greenhouse

Atalanta-Genoa, Sunday 6pm: Marinelli, assistants Galetto and Mokhtar. Fourth assistant: Manganiello. Var: Baptist. Avar: Paternal

Milan-Juventus, Sunday 8.45pm: Mariani, assistants Colarossi and Lo Cicero. Fourth assistant: Marcenaro. Var: Irrati. Avar: Maggioni

Udinese-Lecce, Monday 6.30pm: Tremolada, assistants Bindoni and Tegoni. Fourth assistant: Orsato. Var: Mazzoleni. Avar: By Vuolo

Fiorentina-Empoli, Monday 8.45pm: Dionisi, assistants Del Giovane and Politi. Fourth assistant: Massimi. Var: Paternal. Avar: Manganiello

October 18 – 2.06pm

