29 September 2023

Brad Binder takes FP2 in Japan. Only 14th Marc Marquez

In FP2 of the Japanese GP, Brad Binder’s KTM recorded the best time in 1:43.489. The South African centaur preceded Pecco Bagnaia’s Ducati and Aleiz Espargarò’s Aprilia, 29 and 295 thousandths behind respectively.

Jorge Martin’s Ducati Pramac took fourth place. The top 10 are completed by Marco Bezzecchi (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Johann Zarco (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia), Pol Espargarò (KTM) and Jack Miller (KTM). A Friday to forget for Marc Marquez, who after 13th place in FP1, didn’t go beyond 14th in the second session, thus failing to get into Q2 ahead of qualifying.

FP2 ranking of the Japanese GP

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’43.489

2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’43.518 +0.029

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.784 +0.295

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’43.843 +0.354

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’43.945 +0.456

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’43.947 +0.458

7 5 Johann ZARCO FRA First Pramac Racing DUCATI 1’44.062 +0.573

8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’44.117 +0.628

9 44 Pol SPAR SPA GASS Factory Racing Tech3 KTM 1’44.219 +0.730

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’44.261 +0.772

11 88 Miguel OLIVEIRA BY CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’44.317 +0.828

12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’44.428 +0.939

13 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.520 +1.031

14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’44.574 +1.085

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’44.657 +1.168

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamalube RS4GP Racing Team YAMAHA 1’44.709 +1.220

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’44.811 +1.322

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’44.928 +1.439

August 19 37 FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’45.231 +1.742

20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.866 +2.377

21 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’47.236 +3.747

