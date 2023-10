Suara.com – Xiaomi has just announced HyperOS, the newest operating system (OS) to replace MIUI. The plan is that this OS will be released to various Xiaomi cellphones at the end of this month.

HyperOS is the newest operating system which will be integrated with Xiaomi products and services such as Mi Home or smart cars, aka smart cars, as reported by Gizmochina, Sunday (22/10/2023),

Even though it has not been officially announced, leaks say that HyperOS will be released on various Xiaomi cellphones or tablets.

The following is a list of Xiaomi cellphones that received the HyperOS update to replace MIUI.

HP Xiaomi

Xiaomi 14 Xiaomi 13T ProXiaomi 13TXiaomi 13 UltraXiaomi 13 ProXiaomi 13Xiaomi 13 LiteXiaomi 12T ProXiaomi 12TXiaomi 12 Lite 5GXiaomi 12S UltraXiaomi 12S ProXiaomi 12SXiaomi 12 Pro DimensityXiaomi 12 ProXiaomi 12Xiaomi 12XXiaomi 11T ProXiaomi 11TXiaomi 11 UltraXiaomi 11 ProXiaomi 11Xiaomi Mi 11XXiaomi Mi 11X ProXiaomi Mi 11iXiaomi 11i / 11i HyperchargeXiaomi 11 Lite 4GXiaomi 11 Lite 5G NEXiaomi 11 Lite 5GXiaomi 10SXiaomi MIX FOLDXiaomi MIX FOLD 2Xiaomi MIX FOLD 3Xiaomi MIX 4Xiaomi CiviXiaomi Civi 1SXiaomi Civi 2Xiaomi Civi 3

Tablet Xiaomi

Xiaomi Pad 6 / Pro / MaxXiaomi Pad 5Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro Wifi

Redmi cellphone

Redmi K40Redmi K40SRedmi K40 Pro / Pro+Redmi K40 GamingRedmi K50Redmi K50iRedmi K50i ProRedmi K50 ProRedmi K50 GamingRedmi K50 UltraRedmi K60ERedmi K60Redmi K60 ProRedmi K60 UltraRedmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5GRedmi Note 10 Pro 5GRedmi Note 10TRedmi Note 10S / Redmi Note 11SE IndiaRedmi Note 10 ProRedmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4GRedmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5GRedmi Note 11RRedmi 10C / Redmi 10 PowerRedmi 11 Prime 4GRedmi Note 11 4G / 11 NFC 4GRedmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5GRedmi Note 11SRedmi Note 11S 5GRedmi Note 11 Pro 4GRedmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E ProRedmi Note 11 Pro+ 5GRedmi Note 11T Pro / 11T Pro+Redmi Note 12 4G / 4G NFCRedmi 12CRedmi 12Redmi Note 12 TurboRedmi Note 12T ProRedmi Note 12 Pro SpeedRedmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / DiscoveryRedmi Note 12SRedmi Note 12R / Redmi 12 5GRedmi Note 12 5G / Note 12R ProRedmi Note 13 4G / 4G NFCRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13R ProRedmi 13C

HP Poco

POCO F5 ProPOCO F5POCO F4 GTPOCO F4POCO F3POCO F3 GTPOCO X6 Pro 5GPOCO X6 5GPOCO X5 Pro 5GPOCO X5 5GPOCO X4 GTPOCO X4 Pro 5GPOCO M6 Pro 5GPOCO M5sPOCO M5POCO M4 Pro 5GPOCO M4 Pro 4GPOCO M4 5GPOCO M3 Pro 5GPOCO C5 5

That’s the leaked list of Xiaomi cellphones that received the HyperOS update. However, it should be noted that this information has not been officially announced by Xiaomi.