October 27, 2023

MotoGP, times

First day of the Thailand GP weekend in the name of Jorge Martin.

The Spaniard, who also suffered a fall at the end, was the fastest on the track, while Pecco Bagnaia, world championship leader, struggled, but still managed to qualify directly for Q2.

These all times:

RESULTS AND RANKINGS FP GP THAILAND 2023 MOTOGP

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3

4 5 Johann ZARCO FRA First Pramac Racing DUCATI

5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

10 37 August FERNANDEZ SPA GASES Factory Racing Tech3 KTM

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

15 44 Pol SPARK SPA GASES Factory Racing Tech3 KTM

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA